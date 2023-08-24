Удобрения, которые нужно давать помидорам для полноценного развития и высокого урожая

Азот нужен, чтобы нарастала зеленая масса - стебли и листва. Фосфор даем для развития корней, ускоренного цветения, быстрого созревания томатов, укрепления стрессоустойчивости.

Калий предлагаем для обильных завязей, красивого вида томатов - окраски и формы, чтобы плоды не болели и долго хранились.

Бор вносим для высокой урожайности, большого количества завязей.

Если не хватает азота, листья желтеют, даем аммиачную селитру, мочевину.

Мало фосфора - будут темные листики с завернутыми внутрь краями, фиолетовыми прожилками. Нужно подкормить монофосфатом калия, суперфосфатом.

Дефицит калия моно увидеть по курчавым листьям, на старых листьях будет краевой ожог, они сохнут и рассыпаются. Вносим золу, калимагнезию, сульфат калия.