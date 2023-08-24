Особенности подкормки цветной капусты: есть некоторые отличия от белокочанной

Важно запомнить, что хороший урожай цветной капусты можно получить, дав ей более усиленное питание, по сравнению с белокочанной.
Цветной капусте нужно в два раза больше питательных веществ. Больше всего она нуждается в фосфоре, без азота и калия тоже не обойтись.
Если даем мало бора, будут отмирать верхушечные почки, в самих головках будут пустоты и внутри кочерыжки тоже. Головки начинают быстро загнивать.
Если не хватает молибдена, листья растут крупные, а головки формируются уродливо.
Когда капуста растет на песке, нужно вносить в почву марганец.
Вывод: цветная капуста не может нормально развиваться без микроэлементов. Первый раз кормим через неделю после высаживания рассады.
Даем раствор мочевины: на 10 л воды 2 большие ложки, объема хватит на 10 растений. Также кормим калийной селитрой, хватит одной большой ложки.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__