Интересные факты о запретах в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия – страна строгих правил, где правила поведения регулируются религиозными догмами. Даже если норма не установлена ​​светским законом, ее необходимо соблюдать, если это предусмотрено шариатом (исламским правом). За соблюдением этих принципов следит религиозная полиция Мутаввы.

Государство стало открытым для туристов сравнительно недавно, и во многие места немусульман до сих пор не пускают.

Прежде чем отправиться в Саудовскую Аравию, узнайте, что женщинам запрещено в этой стране. Все женщины старше 12 лет должны носить одежду, закрывающую тело, желательно абайю. Мужчинам также не разрешается оголять руки и ноги выше локтей и колен.

Мужчин можно фотографировать с их согласия, женщин фотографировать вообще нельзя. В Саудовской Аравии категорически запрещено употреблять алкоголь. Его нельзя найти в магазинах и ресторанах, а его употребление строго наказывается.

Запрещено разговаривать с жителями о правах женщин, политике и религии. Не кладите руки в карманы и не прикасайтесь к собеседнику. Приветствуйте мужчин рукопожатием, женщин только с разрешения.

При передвижении по стране необходимо всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Если вы не сможете предъявить документы по требованию, вас могут посадить в тюрьму.

В Саудовской Аравии строго запрещены танцы с лицами противоположного пола. Многие современные танцы также запрещены как подрывающие моральные принципы.

Лучшее время для посещения страны – сентябрь-октябрь и апрель-май . В эти месяцы температура не такая высокая, как летом, а воздух не слишком сухой, как в остальное время года.

Надо соблюдать все правила исламского права, о чем особенно следует помнить туристам, отдыхающим летом. Пример? Купаться в общественных местах разрешено только в купальнике специального кроя, закрывающем все тело. Только в курортных отелях на побережье Красного моря есть специальные закрытые зоны, где разрешено ношение типичных купальных костюмов.

Традиции общественного поведения здесь крайне консервативны, и их ни в коем случае нельзя недооценивать. Нарушение местных законов обычно приводит к немедленной высылке из страны.