Интересные факты о запретах в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия – страна строгих правил, где правила поведения регулируются религиозными догмами. Даже если норма не установлена светским законом, ее необходимо соблюдать, если это предусмотрено шариатом (исламским правом). За соблюдением этих принципов следит религиозная полиция Мутаввы.
Государство стало открытым для туристов сравнительно недавно, и во многие места немусульман до сих пор не пускают.
Прежде чем отправиться в Саудовскую Аравию, узнайте, что женщинам запрещено в этой стране. Все женщины старше 12 лет должны носить одежду, закрывающую тело, желательно абайю. Мужчинам также не разрешается оголять руки и ноги выше локтей и колен.
Мужчин можно фотографировать с их согласия, женщин фотографировать вообще нельзя. В Саудовской Аравии категорически запрещено употреблять алкоголь. Его нельзя найти в магазинах и ресторанах, а его употребление строго наказывается.
Запрещено разговаривать с жителями о правах женщин, политике и религии. Не кладите руки в карманы и не прикасайтесь к собеседнику. Приветствуйте мужчин рукопожатием, женщин только с разрешения.
При передвижении по стране необходимо всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Если вы не сможете предъявить документы по требованию, вас могут посадить в тюрьму.
В Саудовской Аравии строго запрещены танцы с лицами противоположного пола. Многие современные танцы также запрещены как подрывающие моральные принципы.
Лучшее время для посещения страны – сентябрь-октябрь и апрель-май . В эти месяцы температура не такая высокая, как летом, а воздух не слишком сухой, как в остальное время года.
Надо соблюдать все правила исламского права, о чем особенно следует помнить туристам, отдыхающим летом. Пример? Купаться в общественных местах разрешено только в купальнике специального кроя, закрывающем все тело. Только в курортных отелях на побережье Красного моря есть специальные закрытые зоны, где разрешено ношение типичных купальных костюмов.
Традиции общественного поведения здесь крайне консервативны, и их ни в коем случае нельзя недооценивать. Нарушение местных законов обычно приводит к немедленной высылке из страны.