Тело 31-летнего актера Ивана Личидова нашли в съемной квартире

О смерти молодой звезды Ивана Личидова стало известно вечером 23 августа. Его тело нашли в съемной квартире Санкт-Петербурга - без признаков насильственной смерти, сообщает СтарХит.

О трагедии рассказали коллеги артиста по Центру современной драматургии и режиссуре, где мужчина работал. Сейчас они собирают деньги для того, чтобы доставить тело на его малую родину.

Друзья, трагические новости. В Петербурге умер артист нашего театра Иван Личидов. Очень яркий, запоминающийся, самобытный и талантливый актер. Мы организовываем сбор денег на транспортировку Ивана в Ижевск, и далее - на родину в Сарапул. Нужно более ста тысяч рублей. Будем благодарны всем, кто поможет, —написали в соцсети друзья звезды.

Пользователи Сети в шоке, они не могут поверить в случившееся и приносят соболезнования родным и близким.

Как уточняет издание, причиной кончины Ивана Личидова стала острая сердечная недостаточность.