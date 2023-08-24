Цветовод со стажем раскрыл простые секреты обильного и длительного цветения хризантем

Самое лучшее цветение хризантема показывает осенью. В жаркую летнюю погоду труднее обеспечить полноценный уход растению.
Когда температура воздуха повышается выше +25 градусов, период цветения хризантем сокращается, цветок вообще может засохнуть.
Чтобы цветение было долгим и пышным, всегда убирайте подсохшие цветки и листья с растения.
Для роста боковых побегов с новыми бутонами, которые будут обеспечивать роскошное цветение, хризантемы надо время от времени прищипывать.
Когда появляется слишком много бутонов, которые не спешат открываться, то часть нужно удалить. Тогда оставшиеся быстрее распустятся и будут более крупного размера.
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