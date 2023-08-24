Медведь в США забрался в дом, поел и заснул на кровати

В Калифорнии медведь зашел в дом мужчины, съел его еду и заснул на его кровати, сообщает издание UPI.

Американец по имени Брайан рассказал, что он с друзьями плавал по озеру на лодке, когда на мобильный пришло оповещение, что кто-то пробрался в дом. Американец после этого удаленно подключился к камерам, которые установлены в его апартаментах, и увидел там большого черного медведя.

Я увидел, что медведь улегся и спит на моей кровати, — вспоминает мужчина.

Брайан с помощью специальной функции активировал сирену в доме. Громкий звук разбудил лесного зверя, и он через разбитое окно сбежал обратно в лес.

Вернувшись домой, хозяин увидел, что хищник после себя оставил бардак: были разбиты стекла и телевизор, разбросан мусор, разорвано постельное белье. Медведь также съел всю еду, которая оставалась на столе.