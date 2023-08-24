Диетолог Сакаида предостерегла от полного отказа от сладостей и некоторых якобы вредных продуктов

Диетолог Кайли Сакаида считает: полный отказ от сладостей и иных продуктов, которые считаются вредными, не всегда являются практичным и здоровым подходом к грамотному питанию, сообщает издание Newsweek.

Сакаида выступает против традиционных рекомендаций по правильному питанию, которые делят продукты на вредные и полезные. Она призывает при составлении меню концентрироваться на его сбалансированности, а не зацикливаться на свойствах некоторых компонентов.

Если вы едите, скажем, пиццу, добавьте к ней овощи - для увеличения клетчатки и питательных веществ. Если едите хлопья, добавьте к ним молоко - это даст больше белка, — посоветовала диетолог.

По мнению Сакаиды, вреда не принесут даже вафли со сладким соусом, нужно только не есть их каждый день и сочетать с фруктами, орехами, йогуртом.

Специалистка рекомендовала также ежедневно включать в меню больше клетчатки, нужной для нормального пищеварения, работы сердца и микробиома кишечника.

В рационе также обязательно должно быть достаточное количество белка, потому что именно он дает ощущение сытости. А также - играет очень важную роль в восстановлении и построении тканей организма.