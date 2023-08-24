Эксперты рассказали о пользе обуви на плоской подошве

Балетки могут стать причиной травм и деформации пальцев. Но некоторые исследования доказывают, что такой тип обуви на плоской подошве способен снизить нагрузку на колени, а также увеличить силу стоп. Для этого надо только грамотно подобрать пару, сообщает Газета.ру.

Медицинские работники обычно советуют вместо совершенно плоской обуви носить небольшой каблук. По данным последних исследований, переход от полностью плоских туфель к тем, у которых небольшая приподнятая пятка снижает во время стояния силу натяжения подошвенной фасции.

Но есть и другие результаты исследований, подтверждающие: большинство людей способны адаптироваться к обуви с самой разной высотой каблука.

Из-за гибкой и тонкой подошвы, низкого задника балетки зачастую обвиняют в отсутствии поддержки. Однако эксперты по обуви так и не пришли к консенсусу, насколько она необходима.

Дополнительная амортизация способна повысить комфорт, а также снизить нагрузку на подошву стопы. Но нет никаких доказательств, что она способна снизить нагрузку на голеностоп и вышележащие суставы.

Исследования минималистичных балеток показали, что они значительно снижают нагрузку на колени по сравнению с обычными ботинками. Как выяснилось, гибкая подошва даже увеличивает силу определенных мышц стопы, с помощью которых нога отталкивается во время ходьбы, бега либо прыжков.