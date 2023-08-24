Моргерштерн, живущий сейчас в США, попросил у россиян разрешения вернуться в Россию

Из России Алишер Моргерштерн уехал в 2021 году.
Некоторое время он находился на территории Дубая, позднее перебрался в США.
В недавнем своем обращении он попросил у россиян прощения, признавшись, что мечтает вернуться на родину.
Рэпер рассказал, что его сильно разочаровали зарубежные музыканты в плане профессионализма. Он пытался сотрудничать с американцами, но оставил эту затею, так как многие из них некомпетентны по многим вопросам, чего в России не было.
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