Знающий цветовод рассказал, когда подкармливать цветы совершенно не нужно и можно нанести вред

Не нужно давать подкормки растениям, которые были недавно пересажены, нужно выждать какое-то время.

Не удобряем растения, которые находится в состоянии зимнего покоя. У них замедлены все процессы, нет прироста.

Если не хватает света, то улучшить рост подкормками не получится, можно только нанести вред.

Если растение доросло до предельно больших размеров, причем подрезка корней не останавливает гигантский рост, подкормки в такой ситуации точно будут лишними.

Когда ваш цветок переболел тяжелой болезнью или пострадал от атаки вредителей, выглядит слабым и безжизненным, не торопитесь давать подкормку.

В такой ситуации она только усугубит состояние растения.