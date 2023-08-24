Анджелина Джоли набила новые тату в честь развода с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли решила после развода пополнить коллекцию рисунков на теле. Звезда Голливуда в Нью-Йорке посетила тату-салон Bang Bang Tattoos, где сделала несколько тату у известного художника с ником MR.K.

Мастер уточнил, что Джоли набила на средних пальцах (в их полную длину) две татуировки.

Анджелина Джоли. Не могу поверить, что я держал ее за руку и сделал татуировки, - сказал татуировщик.

Многие предположили, что артистка могла посвятить тату Брэду Питту, с которым у них недавно завершился громкий и скандальный бракоразводный процесс.

К слову, в свое время бывшие супруги сделали одинаковые татуировки у художника из Камбоджи. Тот нанес им “мистические” рисунки, которые якобы укрепляли их отношения. Через несколько месяцев брак звезд окончательно распался.