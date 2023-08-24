Экс-глава МИД Германии Хайко Маас развелся с актрисой Наталией Вёрнер

Бывший министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и артистка Наталия Вёрнер признались, что они больше не состоят в отношениях, сообщает Газета.ру.

Мы остаемся друзьями, и желаем друг другу всего самого наилучшего в будущем, — цитирует издание их слова.

При этом уточняется, что решение расстаться принято «давно». Маас и Вёрнер решили, что более правильно будет для них "пойти разными путями". Это произошло после 7 лет отношений, пишет Der Spiegel.

Впервые пара появилась на публике весной 2016-го года - незадолго допоявления новости о разводе Хайко Мааса с супругой.

О совместной жизни Вёрнер и Мааса мало что известно. Оба воспитали своих детей от предыдущих отношений, уточняет Der Spiegel.