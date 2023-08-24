Стамбул на 1700 лет старше Москвы: Самые интересные факты о турецкой столице

Стамбул старше российской столицы на целых 1700 лет.

Главный город Турции - один из самых густонаселенных в Европе. Здесь проживает более 15 000 000 человек.

Стамбул занимает первое место (с рядом других городов) по приему беженцев. 560 000 - число новых жителей в столице турецкого государства.

Число празднования свадеб в данной местности зашкаливает - 650 000 пар ежегодно. Это второе место в мире после Лас-Вегаса.

В Стамбуле, как правило, очень теплые зимы (+3...+9 градусов - средний показатель).

Гранд-базар функционирует здесь аж с 15 века и считается одним из самых крупных в Европе.

Турецкая столица - город кошек. Животные являются хозяевами не только улиц, но и различных кафе.