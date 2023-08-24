Оксана Самойлова попала в клинику, у нее проблемы с психикой

Модель и блогер Оксана Самойлова в личном блоге призналась, что у нее появились проблемы с психикой. Как сообщает 5-tv.ru, звезда по рекомендации психотерапевта пройдет чекап в спецклинике.

Из предыдущих публикаций Самойловой известно, что во все поездки до этого она отправлялась с семьей и друзьями. Издание пишет, что психолог рекомендовал знаменитости научиться жить в состоянии неопределенности. А также - расслабляться, чтобы успокоить очень быстрый жизненный ритм.

По мнению экспертов, модель излишне контролирует родных, замыкая все семейные процессы на себе.

Все абсолютно контролирую, все процессы: дома, с детьми и на работе, — призналась Самойлова.

Блогер считает, что ее нервная система расшаталась именно по этой причине. Модель даже нашла силы пошутить, что родные могут отдохнуть от ее ежовых рукавиц хотя бы несколько дней.