Вопиющая антисанитария: Факты из жизни жителей Индии, которые шокируют европейцев

Во время еды индусы пользуются лишь правой рукой, называя левую "нечистой", так как при помощи нее моются и "совершают действия", когда ходят в туалет.

Интересен тот факт, что туалетная бумага для местного населения роскошь. Данную принадлежность можно встретить только в самых дорогих гостиницах.

Правую конечность жители Индии используют, когда молятся.

Что касается гигиены и мусора, у индийцев к этому неприемлемое отношение с точки зрения европейцев.

Дело в том, что здесь не считает, что выбрасывать пластиковые бутылки, другую упаковку от продуктов питания из окон поездов, плевать под ноги себе и тем, кто находится рядом, это плохо.

Все, что индусы считают мусором, они сжигают. Даже повара в этом государстве кидают в огонь любую упаковку в огонь, где готовится еда, не глядя на то из чего оно изготовлено.

Интересен и тот факт, что гигиенические прокладки в Индии - предмет роскоши. Женщина, у которой критические дни, считается "нечистой", ее на этот период могут даже выгнать на улицу. Именно по этой причине местные представительницы слабого пола всячески скрывают эту "досадную особенность" своей физиологии.