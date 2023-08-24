На Первом канале осенью стартует новый «Голос», в котором выступят подросшие экс-участники

На Первом канале скоро стартует шоу «Голос. Уже не дети». Как сообщает СтарХит, его участниками станут юные артисты, которые ранее блистали в музыкальном проекте. В креслах жюри будут Пелагея, Дима Билан, Полина Гагарина, Егор Крид.

Зрителей опять порадуют своим талантом Данил Плужников, Алиса Кожикина, Рутгер Гарехт, Ярослава Дегтярева, Мирон Проворов, Рагда Ханиева. За прошедшие годы ребята сильно изменились, из детей превратившись во взрослых вокалистов. Но все они продолжают развивать свои таланты.

Скажем, Плужникову уже 21 год. Он засветился в детском «Голосе» в 2016-м. Данил сегодня - студент 4-го курса эстрадно-джазового училища.

В дальнейшем хочу также писать песни, музыку - для себя и не только. Конечно, буду выступать, петь, — поделился Данил.

Семь лет назад этот проект с композицией «Кукушка» покорила и Ярослава Дегтярева. Сейчас девочке 14, она превратилась в настоящую леди. Ярослава тоже свое будущее не мыслит без музыки.