Не только секс: Девушки из службы экскорта рассказали в интервью Собчак о своей работе

В рамках премьеры картины "Жизнь по вызову. Док" работницы из сферы эскорта сообщили журналистке Ксении Собчак, почему сильный пол нуждается в их услугах.

Одна из девушек отметила, что за 2 часа с мужчинами, эскортницы делают то, что обычной женщине не под силу за всю жизнь. Тут роль имеет сила воли, хватка, физическая нагрузка.

Звездной блондинке стало интересно, бывает ли такое, что девушки просто разговаривают с клиентами на вызове.

Одна из сотрудниц службы экскорта заметила, что бывают, но это общение сильно отличается от привычного, назвав его секс-просветом.

Ксения Анатольевна, исходя из услышанного, сделала вывод, что, оказывается, подобные услуги часто несут в себе более глубокий смысл, чем просто половой контакт.