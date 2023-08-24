«И вдруг такая ненависть!»: звезда сериала Сваты Кравченко смешала Зеленского с грязью

Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский основал студию "Квартал 95", которая снимала 6 сезонов сериала "Сваты".

Одна из исполнительниц главных ролей Татьяна Кравченко в проекте сообщила, как относится к президенту Незалежнай.

Актриса заметила, что своей деятельностью на политическом поприще Зеленский свел на нет все хорошее впечатление, которое производил во времена работы артистом.

Кравченко недоумевает, откуда у человека с великолепным чувством юмора взялось столько злобы в адрес экс-коллег.