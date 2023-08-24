Peopletalk: Спирс и Асгари подписали договор по поводу опеки над собаками

Речь идет о двух питомцах пары, добермане Порше и австралийской овчарке Сойер, которых Бритни Спирс не захотела отдавать бывшему (Сэму Асгари).

Экс-избранники не смогли договориться о том, с кем будут жить животные, а потому возникла необходимость в заключении соответствующего соглашения.

Известно, что у Спирс есть еще 3 небольшие собачки, о которых продолжит заботиться только она.

Напомним, что недавно появилась информация о расставании пары, которая прожила в браке только год. Встречались знаменитости с 2016 года, а свадьбу сыграли в прошлом году.