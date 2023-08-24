«Стыдно находиться рядом»: Артемьеву обругал ее экранный муж из Сватов

13:55 2023-08-24

Актер Анатолий Васильев накинулся на свою коллегу по проекту "Сваты" Людмилу Артемьеву за неприемлемое отношение к поклонникам.

По словам Анатолия Васильева, Людмила Артемьева не относится к своим фанатам так, как они этого заслуживают.

В интервью известному изданию "Аргументы и факты" актер заявил, что коллега настолько плохо относилась к поклонникам "Сватов", что те даже не хотят к ней приближаться.

Васильев признался, что ему было стыдно находится с актрисой рядом из-за ее отвратительного поведения.

Артист заявил, что не переносит подобного отношения к своему зрителю.

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