«Стыдно находиться рядом»: Артемьеву обругал ее экранный муж из Сватов

По словам Анатолия Васильева, Людмила Артемьева не относится к своим фанатам так, как они этого заслуживают.

В интервью известному изданию "Аргументы и факты" актер заявил, что коллега настолько плохо относилась к поклонникам "Сватов", что те даже не хотят к ней приближаться.

Васильев признался, что ему было стыдно находится с актрисой рядом из-за ее отвратительного поведения.

Артист заявил, что не переносит подобного отношения к своему зрителю.