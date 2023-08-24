«Стыдно находиться рядом»: Артемьеву обругал ее экранный муж из Сватов

По словам Анатолия Васильева, Людмила Артемьева не относится к своим фанатам так, как они этого заслуживают.
В интервью известному изданию "Аргументы и факты" актер заявил, что коллега настолько плохо относилась к поклонникам "Сватов", что те даже не хотят к ней приближаться.
Васильев признался, что ему было стыдно находится с актрисой рядом из-за ее отвратительного поведения.
Артист заявил, что не переносит подобного отношения к своему зрителю.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__