Седокова сообщила, что отказалась от алкоголя из-за кошмара, который ей недавно приснился

Анна Седокова рассказала, что ей снился реалистичный сон, где она пила вино.

Певица проснулась в холодном поту, представляя, что делает это в жизни.

Ровно месяц назад артистка отказалась от горячительных напитков и вредной пищи.

Звезда сцены испытывает гордость за себя из-за того, что сумела отказаться от массы соблазнов.

Это время в своей жизни Анна назвала "месяцем проработки себя, своих чувств и слабостей".