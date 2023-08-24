Седокова сообщила, что отказалась от алкоголя из-за кошмара, который ей недавно приснился

Анна Седокова рассказала, что ей снился реалистичный сон, где она пила вино.
Певица проснулась в холодном поту, представляя, что делает это в жизни.
Ровно месяц назад артистка отказалась от горячительных напитков и вредной пищи.
Звезда сцены испытывает гордость за себя из-за того, что сумела отказаться от массы соблазнов.
Это время в своей жизни Анна назвала "месяцем проработки себя, своих чувств и слабостей".
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