Земфира была шокирована организацией выступления в Казахстане

Земфира Рамазанова призналась, что ее категорически не устроили звук, свет и иные технические характеристики на ее выступлении в Казахстане.

Исполнительница убеждена, что, если бы не профессионализм ее команды, дело могло бы закончиться плохо.

После возмущений певицы в Сети на нее обрушились с критикой некоторые казахи.

Знаменитость поспешила извиниться, что публика везде встречает ее отлично. Поклонники из Казахстана - не исключение. Тут вопрос к организаторам мероприятия