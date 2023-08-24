Варнава встала на защиту Галич в ее конфликте с Чеботиной

15:01 2023-08-24

Актриса Екатерина Варнава, которая долгое время общалась с Идой Галич, заявила, что Люся Чеботина поступила непрофессионально, не приехав на съемки шоу своей подруги, о чем был договор заранее.

Екатерина Варнава убеждена, что Люся Чеботина должна была предупредить о своем отсутствии в шоу Иды Галич "1-11" заранее.

Актриса отметила, что участвовала в съемках проекта Галич, а значит в курсе ситуации "изнутри".

Чеботина своей безответственностью поставила всю команду проекта в отвратительное положение.

По мнению знаменитости, исполнительница не дала организаторам шоу поменять планы с учетом ее отказа, заполнив эфир другим материалом.

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