Варнава встала на защиту Галич в ее конфликте с Чеботиной

Климова, скрывавшая ранее все, что находится за порогом ее дома, провела экскурсию по своей шикарной квартире

О том, как живет актриса Екатерина Климова, ничего не было известно до 2015 года. Да и тогда журналистам удалось выяснить, что она живет в дорогущей двухъярусной квартире в центре Москвы и больше ничего.