Варнава встала на защиту Галич в ее конфликте с Чеботиной

Екатерина Варнава убеждена, что Люся Чеботина должна была предупредить о своем отсутствии в шоу Иды Галич "1-11" заранее.
Актриса отметила, что участвовала в съемках проекта Галич, а значит в курсе ситуации "изнутри".
Чеботина своей безответственностью поставила всю команду проекта в отвратительное положение.
По мнению знаменитости, исполнительница не дала организаторам шоу поменять планы с учетом ее отказа, заполнив эфир другим материалом.
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