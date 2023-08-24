Жена Шатунова сообщила время и дату возведения памятника исполнителю в Москве

Известно, что на открытии памятника Юрию Шатунову обязательно будут присутствовать близкие люди покойного: жена Светлана Шатунова и наследники - Дэннис с Эстеллой.
Мероприятие намечено на 10:00 6 сентября.
Сейчас все семейство артиста находится в Москве, а его вдова контролирует процесс подготовки к открытию монумента лично.
Известно, что макет скульптуры долго доводился до совершенства, чтобы сходство с Шатуновым в жизни было максимальным.
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