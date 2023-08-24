Климова, скрывавшая ранее все, что находится за порогом ее дома, провела экскурсию по своей шикарной квартире

Интересно, что до сих пор Екатерина Климова скрывала всё, что находилось за дверью ее дома.

В 2015 году самые пронырливые представители СМИ узнали только, что живет звезда в двухуровневой квартире в центре российской столицы, которая обошлась ей в 125 000 000 российских рублей.

Теперь же Екатерина решилась показать свое жилье и даже тайную комнату.

Интерьер жилплощади знаменитости поражает воображение. В шикарных покоях есть даже балетный станок.

Екатерина провела экскурсию и по второму этажу, где находятся детские комнаты, отдельные залы для игр и занятий спортом.