Слон и жираф убежали со съёмок кино в Риме, отправившись гулять по городу

Накануне в римском квартале Чинечитта произошёл резонансный инцидент: жираф и слон, которых привезли в итальянскую столицу для съёмок художественного фильма, убежали от своих смотрителей, отправившись на вольную прогулку. Известно, что именно в Чинечитте расположено подавляющее число киностудий, базирующихся в Риме.

К настоящему моменту остаётся загадкой, каким образом сотрудники итальянского зоопарка собираются изловить слона и жирафа, которые ушли ознакамливаться с достопримечательностями города.