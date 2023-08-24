Туры в Турцию из России резко подешевели на 40-60 процентов

Туристические вылеты в Турцию, осуществляемые в конце августа, сейчас продаются с большими скидками, ввиду чего отдых на турецких пляжах обойдётся одному россиянину примерно в 30 тысяч рублей, что эквивалентно Туры тысяче белорусских рублей по нынешнему курсу валют. Ассоциация туристических операторов России (АТОР) нашла объяснение такой невиданной щедрости.

По мнению сотрудников АТОР, причиной рекордного снижения стоимости туров в Турцию служит тот факт, что жители России заняты сборами своих детей в школу.