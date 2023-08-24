В столице Италии легендарного Тото Кутуньо проводили в последний путь

Гроб с телом 80-летнего Тото Кутуньо все собравшиеся на церемонии встретили продолжительными аплодисментами.

У входа в базилику артисты спели самую популярную композицию исполнителя l’Italiano, а фанаты исполнили ее хором.

Желающих попрощаться с итальянским артистом было настолько много, что все не смогли поместиться в церкви, о чем информирует портал Leggo.

На гражданскую панихиду прибыли многие коллеги Кутуньо, включая Пупо и Джанни Моранди, выразившие соболезнования близким родственникам покойного. Музыканты заняли места на траурной церемонии рядом с ними.