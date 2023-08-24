Apple не смогла устранить дефект наушников AirPods Max за 2,5 года

Поступившие в продажу 2,5 года назад наушники AirPods Max практически сразу же подверглись волне критики со стороны пользователей. Дело в том, что приобревшие наушники обнаружили скопление конденсата внутри них. Позднее в Apple предположили, что появление конденсата внутри новых AirPods обусловлено разницей температур между рабочей частью наушников и их алюминиевым покрытием.

В настоящий момент известны случаи, в которых Apple производила безвозмездную замену AirPods Max, сломавшихся из-за конденсата внутри. Тем не менее, пока в американской корпорации не знают, как устранить столь существенную недоработку.