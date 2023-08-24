Пригожин ушел из проекта Звезды сошлись на НТВ

В пресс-службе НТВ сообщили, что место Иосифа Пригожина на посту ведущего "Звезды сошлись" займёт актёр Тимур Еремеев.

Причина, по которой продюсер покинул программу, не называется.

Еремеев же с большим удовольствием принял предложение работать в команде с Лерой Кудрявцевой, которую считает большим профессионалом.

Артист рассказал, что пересекался с ведущей в ходе одного мероприятия ранее, по этой причине в курсе, как работает звезда экрана.