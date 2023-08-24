Магнус Карлсен впервые победил на Кубке мира по шахматам в Баку

24 августа в азербайджанской столице Баку завершился финал Кубка мира по шахматам, победителем которого стал норвежец Магнус Карлсен. Имя Карлсена и так являлось одним из самых громких в данном виде спорта, однако теперь Магнус может похвастаться званием чемпиона мира. Характерно, что в финале состязания Карлсен одержал победу над индийцем Рамешбабой Прагнанандхой.

При этом сейчас Магнусу Карлсену 32 года, а его сопернику Прагнанандхе всего лишь восемнадцать лет. Впрочем, в ближайшее время индиец может отыграться, став новым триумфатором на Чемпионате мира по шахматам, поскольку юное дарование демонстрирует амбициозность и решительный настрой.