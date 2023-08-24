Надо ли подкармливать растения после пересадки: мнение эксперта-цветовода

Пересадив растние, не стоит торопиться с его подкормкой, утверждают эксперты.

В новой почве, как правило, уже содержится немало питательных элементов, которых растению на первое время точно хватит.

Кроме того, растения всегда испытывают стресс после такой процедуры, и корни при пересадке повреждаются.

Они не могут в первое время впитывать привычное количество питательных веществ, их избыток может обжечь корневую систему.

Опасно давать удобрения недавно пересаженным и только что купленным растениям.

Пока поврежденные корешки не восстановятся, нужно довольствоваться внекорневой подкормкой.