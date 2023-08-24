Королева и Тарзан отметили 20-летие совместной жизни

Стало известно, что 21 августа Тарзан и Наташа Королева отметили 20-летие семейной жизни.

В паре были трудности, но звезды их преодолели.

Было место и для измен, но певица простила интрижку мужу, который признался в неверности, когда его пассия рассказала об этом на всю страну.

Артистка отметила, что однажды муж спас ее от смерти и теперь ничего не сможет их разлучить.

Речь идет о случае на Волге, когда Королева чуть не утонула.