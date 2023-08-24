Холли Беррри заставили через суд выплачивать алименты на 9-летнего сына, который проживает с отцом

Известно, что на суды по поводу алиментов ушло целых 8 лет.

Согласно решению судебной инстанции, Холли Берри будет ежемесячно выплачивать бывшему мужу Оливье Мартинесу по 8 000 USD на содержание их общего сына Масео, которому сейчас 9 лет.

Еще с апреля текущего года мировая знаменитость платит третьему экс-супругу 4% от любого дохода свыше 2 000 000 у.е.

Известно, что этот брак продлился с 2013 по 2016 год. Тогда же у пары родился сын.

У Берри есть также дочь Нала от манекенщика Гэбриеля Обри, с которым она встречалась 5 лет в перерыве между вторым и третьим браками.