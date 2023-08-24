Холли Беррри заставили через суд выплачивать алименты на 9-летнего сына, который проживает с отцом

16:44 2023-08-24

Голливудская актриса Холли Берри после официального расставания со своим мужем Оливье Мартинесом будет платить ему алименты на содержание их общего наследника Масео.

Известно, что на суды по поводу алиментов ушло целых 8 лет.

Согласно решению судебной инстанции, Холли Берри будет ежемесячно выплачивать бывшему мужу Оливье Мартинесу по 8 000 USD на содержание их общего сына Масео, которому сейчас 9 лет.

Еще с апреля текущего года мировая знаменитость платит третьему экс-супругу 4% от любого дохода свыше 2 000 000 у.е.

Известно, что этот брак продлился с 2013 по 2016 год. Тогда же у пары родился сын.

У Берри есть также дочь Нала от манекенщика Гэбриеля Обри, с которым она встречалась 5 лет в перерыве между вторым и третьим браками.

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