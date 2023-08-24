Челентано рассказал, как не стал петь композицию Кутуньо L'italiano

Итальянский актер, певец и ведущий ТВ Адриано Челентано почтил память своего коллеги Тото Кутуньо, умершего 22 августа в Милане через месяц после 80-летия.

Челентано выложил в Сети прощальное обращение к покойному. Он рассказал о случае, когда ответил отказом исполнять главный хит Кутуньо L’italiano.

Оказывается, причиной отказа стала одна из фраз песни "italiano vero", что в переводе на русский язык обозначает "я - настоящий итальянец".

Челентано был убежден, что такие слова в его подаче будут звучать неискренне.

Кутуньо позднее рассказывал, что был очень расстроен отказом коллеги, так как уже предвкушал славу, которая свалится на голову обоим.