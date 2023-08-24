Нурмагомедов хочет $5 млн за матч по грэпплингу с Сент-Пьером

Именитый борец из Австралии Крэйг Джонс, тренирующий Александра Волкановски, сообщил о намерениях поучаствовать в организации матча по грэпплингу с Жоржем Сент-Пьером. При этом Джонс утверждает, что хотел бы видеть соперником Сент-Пьера Хабиба Нурмагомедова, который ушёл в отставку, будучи непобеждённым чемпионом UFC в лёгком весе.

Позднее Крэйг Джонс рассказал, что Нурмагомедов якобы запросил 5 миллионов долларов за встречу с Жоржем Сент-Пьером на борцовских матах. Сам россиянин эти данные никак не комментирует. Характерно, что ранее руководство UFC хотело организовать поединок между Хабибом и Сент-Пьером, который ушёл в отставку, войдя в историю как чемпион промоушена в полусреднем и среднем весах.