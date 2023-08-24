Современные нормы, за которые в СССР можно было получить срок

Жить с мужчиной, не зарегистрировав брак в ЗАГСе, считалось позором.
Не работать в СССР было нельзя, так как можно было схлопотать тюремный срок в 5 лет по статье 209 "Систематическое занятие бродяжничеством или попрошайничеством".
Просто расписаться в ЗАГСе и не приглашать гостей на свадьбу в советские времена было неприемлемо.
Приобретать иностранные бренды одежды считалось делом зазорным. Хозяев джинсов Levi’s или замшевых сапогов-чулков Yves Saint Laurent в народе почти ненавидели из зависти.
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