Современные нормы, за которые в СССР можно было получить срок

Жить с мужчиной, не зарегистрировав брак в ЗАГСе, считалось позором.

Не работать в СССР было нельзя, так как можно было схлопотать тюремный срок в 5 лет по статье 209 "Систематическое занятие бродяжничеством или попрошайничеством".

Просто расписаться в ЗАГСе и не приглашать гостей на свадьбу в советские времена было неприемлемо.

Приобретать иностранные бренды одежды считалось делом зазорным. Хозяев джинсов Levi’s или замшевых сапогов-чулков Yves Saint Laurent в народе почти ненавидели из зависти.