Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли после критики «демки» игры на Gamescom

Накануне состоялась игровая выставка Gamescom-2023, на котором была представлена 15-минутная демо-версия игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля".

Все посетители "Геймскона" имели возможность сыграть в "демку" нового "Сталкера", однако большинство из поигравших сочли данный опыт негативным.

По словам сыгравших в демо-версию "Сталкер-2", анимация игры по своему уровню отстаёт на двадцать лет, а модели персонажей напоминают те, что задействованы в Fallout 4, вышедший в 2015 году.

Ответственная за производство второго "Сталкера" компания GSC Game World учла мнение пользователей и приняла решение о переносе выхода игры на первый квартал 2024-го года.