Как защитить кузов автомобиля от царапин: 3 способа

Царапины, сколы и даже коррозия могут появляться на поверхности кузова. Однако существует несколько методов, которые помогут защитить автомобиль от повреждений и сохранить его внешний вид.

Защитная плёнка: Для защиты лакокрасочного покрытия можно использовать специальную прозрачную защитную плёнку. Она способна предотвратить повреждения от камней, воды и других внешних факторов, которые могут повредить кузов автомобиля.

Керамическое покрытие: Другой эффективный метод – использование жидких продуктов с содержанием алюминия, кремния, титана и других соединений. Нанесение такого состава на поверхность автомобиля приводит к образованию керамического защитного слоя, который не только предотвращает повреждения, но и придает машине блеск.