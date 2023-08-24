Как защитить кузов автомобиля от царапин: 3 способа

Царапины, сколы и даже коррозия могут появляться на поверхности кузова. Однако существует несколько методов, которые помогут защитить автомобиль от повреждений и сохранить его внешний вид.
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Защитная плёнка: Для защиты лакокрасочного покрытия можно использовать специальную прозрачную защитную плёнку. Она способна предотвратить повреждения от камней, воды и других внешних факторов, которые могут повредить кузов автомобиля.
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Керамическое покрытие: Другой эффективный метод – использование жидких продуктов с содержанием алюминия, кремния, титана и других соединений. Нанесение такого состава на поверхность автомобиля приводит к образованию керамического защитного слоя, который не только предотвращает повреждения, но и придает машине блеск.
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Жидкая резина: Ещё один вариант – использование специальной жидкой резины. Она создает защитное покрытие на поверхности автомобиля, которое можно легко удалить, не оставив следов на лакокрасочном покрытии. Этот метод также позволяет изменить цвет автомобиля, что может быть интересным для владельцев.
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