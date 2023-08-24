Как правильно завести авто, чтобы не «убить» мотор: советы экспертов

17:41 2023-08-24

Запуск двигателя — рутинное действие для опытных водителей, но для новичков оно может быть сложным моментом.

Неосторожные действия при старте могут повлечь серьезные последствия для работы мотора.

Чтобы избежать проблем, стоит руководствоваться советами профессионалов. Подготовьте аккумулятор, особенно в холодное время года, так как даже летом заряд может упасть. Включите дальний свет и дайте аккумулятору немного времени для подзарядки перед запуском.

Поворачивайте ключ зажигания постепенно, давая системам автомобиля время на диагностику перед полным запуском. Это поможет избежать резких перегрузок.

Также помните о прогреве двигателя, который может быть необходим даже в тёплое время года. Оптимальная рабочая температура жидкостей и масел важна для нормальной работы мотора и трансмиссии.

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