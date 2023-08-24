Как правильно завести авто, чтобы не «убить» мотор: советы экспертов

Неосторожные действия при старте могут повлечь серьезные последствия для работы мотора.

Чтобы избежать проблем, стоит руководствоваться советами профессионалов. Подготовьте аккумулятор, особенно в холодное время года, так как даже летом заряд может упасть. Включите дальний свет и дайте аккумулятору немного времени для подзарядки перед запуском.

Поворачивайте ключ зажигания постепенно, давая системам автомобиля время на диагностику перед полным запуском. Это поможет избежать резких перегрузок.

Также помните о прогреве двигателя, который может быть необходим даже в тёплое время года. Оптимальная рабочая температура жидкостей и масел важна для нормальной работы мотора и трансмиссии.