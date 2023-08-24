24 августа отмечается Международный день «странной» музыки

В нынешний четверг, 24 августа, человечество традиционно отмечает Международный день "странной" музыки: сегодня принято слушать те музыкальные композиции, которые кажутся вам необычными или не соответствуют вашему вкусу. К примеру, если человек слушает рок-музыку, то ему рекомендуется сместить свой фокус внимания на речитативные жанры вроде хип-хопа.

Кроме того, 24 августа можно уделить внимание музыкальным трекам, которые человек никогда не услышит по телевизору или на радио. Это будет способствовать росту популярности малоизвестных групп.