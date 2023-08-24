Оптимальная скорость для минимального расхода топлива: советы водителям

Однако существует ещё один простой способ экономии, о котором далеко не все знают.

Этот метод связан с поддержанием определённой скорости во время движения. Многие опытные водители давно осознали, что расход топлива зависит от скорости автомобиля.

Исследования показали, что наиболее экономичное потребление горючего достигается при скорости от 60 до 80 километров в час.

Однако как слишком медленная, так и слишком быстрая езда может увеличить расход бензина или дизеля. Также, постоянные изменения скорости, связанные с частыми разгонами и торможениями, также могут негативно повлиять на экономичность автомобиля.