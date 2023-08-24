«Лаборатория Касперского» раскрыла новую схему мошенников в Telegram

Руководство российской "Лаборатории Касперского" утверждает, что киберпреступники начали использовать мессенджер Telegram для новой схемы по незаконному обогащению: жертве присылается адрес сайта, на котором можно обменять валюту. Загвоздка в том, что сайт является фишинговым и создан специально для кражи денег.

Внешне сайт напоминает стандартный онлайн-обменник, поскольку на нём есть раздел с отзывами якобы довольных клиентов, контактами для связи с администрацией и правила ресурса. В действительности же, внёсший свои деньги на данный сайт пользователь может навсегда с ними попрощаться.