Россиянка перевела мошенникам 300 тысяч рублей ради встречи с Гослингом

По данным пресс-службы МВД России, уроженке Чувашии поступило сообщение в мессенджере от якобы "личного ассистента" американского актёра Райана Гослинга. Россиянке пообещали, что она может встретиться со знаменитостью, но для этого она должна перевести почти 300 тысяч рублей. Мошенник утверждал, что деньги якобы необходимы для организации встречи между женщиной и Гослингом.

Позднее у россиянки попросили ещё 200 тысяч рублей, и тут уже она поняла, что ведёт беседу отнюдь не с помощником актёра. Характерно, что уже переведённые преступникам 300 тысяч девушка раздобыла, взяв кредит в банке.