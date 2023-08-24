Зачем опытные водители держут пену для бритья в автомобиле

Этот слой позволяет каплям воды скатываться с поверхности стекла, обеспечивая лучшую видимость при дождливой погоде. Однако не все знают, что альтернативой этому средству может служить обычная пена для бритья.

Пену для бритья можно использовать для создания гидрофобного слоя на наружных зеркалах заднего вида. Процедура применения пены довольно проста, но требует определенных шагов:

Убедитесь, что поверхность зеркала сухая. Если на ней остались капли воды, удалите их. Нанесите небольшое количество пены на поверхность зеркала и аккуратно распределите её с помощью салфетки. Как только на поверхности появится белый налёт от пены, остановите процесс. Подождите, пока пена высохнет, а затем аккуратно удалите остатки салфеткой.

Этот метод создает гидрофобное покрытие на зеркале, которое сохраняется в течение нескольких недель.