Таракан пролетел 2000 километров на самолёте, зацепившись за иллюминатор

Уроженка Китая опубликовала фотографию, которая в считанные часы стала вирусной: на снимке виден таракан, прикрепившийся к иллюминатору самолёта. Насекомое, обычно вызывающее не самые позитивные чувства у людей, спровоцировало массовое восхищение: многие пользователи мессенджеров сошлись во мнении, что таракан в очередной раз доказал миру живучесть своего вида.

В то же время китаянка, обнародовавшая снимок таракана в самолёте, отметила, что насекомое пролетело порядка двух тысяч километров, так и не оплатив путешествие.