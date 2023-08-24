Когда в машине надо включать печку в жару: рекомендации автоэксперта

Однако существуют случаи, когда такой шаг может быть необходим.

Речь идет о ситуации, когда система охлаждения вашего автомобиля выходит из строя. В таком случае использование обогрева может помочь предотвратить перегрев двигателя.

Эта рекомендация особенно актуальна для старых машин, где часто возникают проблемы с системой охлаждения, такими как неисправности термостата или неполадки вентилятора охлаждения.

Когда вы вынуждены двигаться на низких скоростях, активация обогрева может помочь вам уменьшить температуру двигателя и предотвратить перегрев.

Однако для новых автомобилей, обычно, не характерны такие проблемы с системой охлаждения. Поэтому владельцам новых авто не стоит беспокоиться о данной рекомендации.