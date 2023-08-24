Почему Запад так боится К-329 «Белгород» - новую российскую подлодку разрушительной мощи

Первые упоминания о постройке российской подводной лодки появились в 1993 году – тогда была размещена конструктивная ось остова корпуса, то есть киль. Через год строительство подлодки было остановлено. Постройка К-329 "Белгород" была возобновлена в 2000 году и снова остановлен шесть лет спустя. В 2012 году было принято решение о реконструкции корпуса подлодки, что позволило удлинить его на 30 метров.

Российская подлодка была спущена на воду в 2019 году на судостроительном заводе "Северное машиностроительное предприятие" в Северодвинске. Год спустя она впервые вышла в море, откуда вернулась на верфь в 2021 году, а затем, после размагничивания, вновь отправился в воды Арктического моря.

К-329 способна нести разрушительные ракеты "Посейдон". По оценкам аналитиков, субмарина способна нести до 6 торпед данного типа.

К-329 "Белгород" имеет длину 184 метра и ширину 18 метров. Осадка составляет 9,2 м. По неофициальным данным, она может развивать скорость до 60 км/ч и находится под водой без всплытия до 120 суток.

"Посейдон 2М93" — это автономные торпеды, оснащенные ядерными боеголовками, мощность которых может иметь, по разным данным, от 2 до даже 100 мегатонн. Ракета длиной более двадцати метров была создана в ответ на американские противоракетные щиты .

Беспилотный подводный аппарат способен вызывать искусственные радиоактивные цунами, угрожающие прибрежным городам, портам и верфям. 2М93 "Посейдоны", называемые мегаторпедами, трудно обнаружить — они могут преодолевать тысячи миль, а при приближении к цели атаковать ее с огромной силой.

Х. И. Саттон, американский эксперт по подводным лодкам, отмечает, что российские автономные торпеды "представляют собой совершенно новую категорию вооружения. Они изменят планирование военно-морских операций как в России, так и на Западе, что приведет к созданию нового оружия, способного реагировать на "Посейдон".