Гитариста группы Алиса Андрея Шаталина объявили в розыск как без вести пропавшего

Гитарист Андрей Шаталин пропал в северной столице РФ. Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" обратился ко всем неравнодушным с просьбой найти музыканта в официальной группе организации в соцсети ВКонтакте.

22 августа текущего года 63-летний гитарист вышел из дома, попрощавшись с родными, а после пропал.

Ни родственники, ни друзья артиста не могут предположить, куда он исчез.

Близкие музыканту люди утверждают, что подобного за ним никогда не наблюдалось.