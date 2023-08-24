Подробности жизни Слепакова в Израиле после того, как он покинул РФ с началом СВО

Сейчас Семен Слепаков гастролирует по миру.

Он уже порадовал концертами жителей Паланги, Юрмалы, Амстердама, Ниццы и Гента.

Зимой комик выходил на немецкую, польскую, испанскую, швейцарскю и итальянскую сцены.

Заметим, что юмориста раскритиковал чеченский лидер Рамзан Кадыров, назвав его "хайпоедом" и "предателем", которому теперь нечего делать в РФ.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев и вовсе предложил отобрать у Слепакова российский паспорт.

Артист в ответ на негатив в свой адрес со стороны политиков создал собственный Ютуб-канал, в рамках которого выкладывает посты с критикой властей России.