Подробности жизни Слепакова в Израиле после того, как он покинул РФ с началом СВО

Сейчас Семен Слепаков гастролирует по миру.
Он уже порадовал концертами жителей Паланги, Юрмалы, Амстердама, Ниццы и Гента.
Зимой комик выходил на немецкую, польскую, испанскую, швейцарскю и итальянскую сцены.
Заметим, что юмориста раскритиковал чеченский лидер Рамзан Кадыров, назвав его "хайпоедом" и "предателем", которому теперь нечего делать в РФ.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев и вовсе предложил отобрать у Слепакова российский паспорт.
Артист в ответ на негатив в свой адрес со стороны политиков создал собственный Ютуб-канал, в рамках которого выкладывает посты с критикой властей России.
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